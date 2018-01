Muusik Jay-Z plaanib avada uue kiirtoidurestoranide keti, vahendab Metro.

Uue söögikoha nimeks saab Hovino. Paraku pole veel teada, mis Hovino menüüs olema hakkab, ehkki mõned spekuleerivad, et nimi kõlab itaaliapäraselt. Jay-Z'l on juba käimas edukas spordibaaride-bisnis The 40/40 Club, nii et küllap ta toitlustusärist midagi mõikab.