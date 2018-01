Tuntud püstijalakoomik on publiku naerutamise kõrvalt tegelenud burgeriäriga. Nüüd, mil nalja tegemine pakub talle täiskoormusega tööd ja toob ka leiva lauale, müüb mees oma burgeriputka maha.

"Umbes poolteist aastat tagasi võtsin eesmärgiks pakkuda vabariigi parimat burgerit! Kinnitamata andmetel tuli see ka väikesel skaalal välja. Protsessi käigus sai ehitatud haagis, mille sees asub burgerite valmistamise paradiis. Kahjuks on mul aeg edasi liikuda ja leida uued inimesed, kes üllast missiooni jätkata tahaks!" kirjutab Sander Õigus oma Facebooki kontol.

Mees lisab, et toitlustusega tegelemiseks ei jätku tal lihtsalt enam aega. "Olen alati kokandusega tegelenud pigem hobina, oma tõelise olemuse, stand-up'i, kõrvalt. Õnneks on aastatega tehtud töö vilja kandnud ja mul on nüüd võimalik täiskohaga koomik olla. Kui aus olla, siis tunde kulub isegi rohkem kui päevatööl käies. Kurb osa on see, et ma ei leia kuidagi aega Munchise haagisest burgerite pakkumiseks," sõnab ta.

Mees ei müü mitte vaid haagist, vaid kogu kupatust - alustusest sisustusest kuni brändini välja. Kõik kokku maksab 14 000 eurot.