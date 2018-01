United Airlines keelas lennuki pardale sisenemast reisijal, kel oli kaasas pirakas paabulind. Omaniku sõnul oli paabulind emotsionaalseks toeks mõeldud loom, kuid enamasti on need siiski kassid või koerad.

BBC kirjutab, et kunstnik nimega Ventiko asus Newarki lennujaamas oma paabulinnuga lennukile minema. Vaatamata sellele, et omanik pakkus, et võib linnule ka eraldi pileti osta, keeldus United Airlines lindu pardale lubamast. Väidetavalt oli lind liiga suur. Paabulind koos perenaisega sattus ka reisisaate The Jet Set kaamerasilma ette.

Paabulinnu nimi on Dexter. Kunstnik ostis ta kunagi ühe projekti tarbeks ning andis ta siis ära, et lind saaks linnast väljas maal elades vabadust ja värsket õhku nautida. Paraku oli lind uues elukohas õnnetu ning Ventiko võttis ta enda juurde New Yorgi katusekorterisse elama. Seal Dexterile täitsa meeldib, kuid ühistransporti pole omanik teda varem kaasa võtnud.