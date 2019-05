ÕHTULEHE ARHIIVIST | Nikolai Baturin: „Mõtlesin, et hooldekodus enam sulge kätte ei võta. Aga mis ma ikka lakke vaatan?“

Nikolai Baturin. Elmo Riig / Sakala

„Tšingis Khaanil oli üle miljoni sõjamehe. Talle oleks Euroopa vallutamine olnud kukepea. Ta oli omamoodi altruistlik, kuna ta nägi, kuidas Euroopas õitsesid teadus, kirjandus, maalikunst. Mongoolia oli lage stepimaa ja tal tekkis mõte, et me jäämegi siis selliseks lagedaks mõttetuks maaks, kui me Euroopa hävitame. Ja ta hakkas kutsume Euroopast Mongooliasse teadlasi ja arhitekte,“ näeb Baturin kardetud väepealikus avatud mõtlejat.

„Minu kirjandust on alati valesti tõlgitsetud, aga ma olen sellest hoolimata edasi kirjutanud,“ sedastab kirjanik, kes töötab siiani reipalt. „Ma ei ole pidanud kirjutamises suurt vahet. Mõtlesin küll, et kui ma tulen hooldekodusse, siis ei võta enam sulge kätte. Et aitab, töö on tehtud. Aga tulin ja vaatasin, et siin on nii palju rahulikku vaba vaikset aega. Et ma olen siin seliti nagu kirjamark ja vaatan lakke – miks ma ometi seda teen? Ja hakkasin kirjutama.“