„Käisin reisil Newcastle, Suurbritannia, ning reisi käigus varastati mu dokumendid, sealhulgas pass ja krediitkaart. Saatkond oli nõus abistama minu lennu organiseerimisega ilma passita, minu kanda jäi piletikulu ja hotelli arve.“ Sarnased masintõlketekstid laekuvad tihti e-postkastidesse ja lõpevad kergeusklikelt rahaküsimisega.

Teater NO99 küsis Tartu hotellilt vabariigi aastapäeva ajaks tasuta tubasid: 17 kahekohalist tuba kaheks ööks ja 12 tuba kolmeks ööks. Kui pidada kultuurivaldkonda alarahastatuks, poleks palves midagi kummalist, kuid praegusel juhul on olukord teistsugune, sest teater ja presidendi kantselei sõlmisid vabariigi aastapäevakontserdi korraldamiseks 250 000eurose lepingu, mille sisse on arvestatud ka osalejate majutamine.

See asjaolu näitab rahaküsimist juba teises ja presidendikantseleile teenimatult varju heitvas valguses. Tasuta majutust küsides jäetakse mulje, justkui ei jätkuks presidendikantselei antavast rahast aastapäevakontserdi korraldamiseks, nii et etenduse lavastaja peab mujalt juurde küsima. Isegi kui lavastaja eesmärk oli majutuse arvelt kokkuhoitava raha eest suurejoonelisem etendus korraldada, on küsitav, mida erilist annaks selle umbes 5000 euroga teha, kui kasutada on niigi 250 000 eurot.