Detsembrikuus jõuab kinolinale uus seiklusrikas lastefilm "Eia jõulud Tondikakul", mille tegevus leiab aset mitmes Eesti paigas. "Seitsmesed uudised" käisid Tallinna vanalinnas ühel võttel uurimas, kuidas on sellist filmi teha, lastega töötada ja mis on olnud selle juures kõige keerulisem. Samuti saame teada, kes on filmi peategelased.