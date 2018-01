Maimu viskas käed ette vaistlikult, et pehmendada Mercedes-Benzi lööki, mis ta paratamatult pikali lõi. „Ma ei jõudnud autot märgata, ei osanud arvata, et ta võib niimoodi tulla,“ räägib kannatanu. „Aga ma ei tea, kuidas ta seisma jäi, sest mind ta ei näinud. Tal oli esiklaas täiesti puhastamata.“

Maimu vihastas politseiniku jutu peale. Naine rääkis, et kõndis täna Balti jaamast tööle ning Põhja puiesteel tuli tal ületada reguleerimata ülekäigurada. Maimu ootas, kuni temale lähimal sõidurajal olev auto peatus, hakkas seejärel teed ületama ja ühtäkki viskas käed enda ette. Peatunud sõiduauto taga oli teine sõidurada, mille juht märkas liiga hilja, et tema kõrval olev auto on seisma jäänud ja et inimene on teed ületamas.

Mercedesest astus välja noor mees, kes tundis kohe muret, kas prouaga on kõik hästi. Esimesel hetkel vastas Maimu, et viga pole midagi, kuid see oli vale. Mõned tunnid hiljem, siis, kui esmane adrenaliinidoos ja šokk oli möödas, hakkasid valutama põrutada saanud õlad.

Maimu tahtmisel kutsuti kohale politsei, kes vaatamata hommikusele tipptunnile, jõudis sündmuspaigale 10 minutiga. Kuid politsei hoiak tekitas Maimus kõike muud kui positiivseid tundeid.

„Mille üle te kurdate?“ küsis politseinik Maimult. „Selle üle, et autojuht tahtis mu alla ajada!“ „Aga jalakäijal peavad ka silmad lahti olema. Jalakäija ei ole nagu klappidega hobune, kes sõiduteele tuleb.“

Politsei suhtumine, et vahejuhtumis on süüdi jalakäija, elustas Maimu mõttes 2015. aasta liiklusõnnetuse Tartus, kus alarmsõidul olev politseibuss sõitis otsa 20aastasele mehele, kes kokkupõrke tagajärjel hukkus.

„Mitte keegi ei vastuta!“ tõmbas Maimu nii enda kui Tartu õnnetuse kohta paralleele. See ajas Maimul harja aga punaseks ning ta ei hoidnud ennast sõnavalangus tagasi. „Politsei ütleb mulle „klappidega hobune“. No halloo! Millest te räägite, esimeses reas jääb sõiduk pidama, teises reas sõidab sõiduk edasi. Kuidas mina sellele reageerin? Kuhu ma seisma jään? Keset sõiduteed?“

Õnnetusejärgselt pildilt on näha, et Mercedes on lumine (Erakogu)

Kui Maimu juhtis politsei tähelepanu Mercedesele, mille esiklaas oli lumine, jäi politsei vaikseks. „Nad ei märganud seda. Nad märkasid, et jalakäija on sopane, üürgab siin ega lase autol ära minna.“

Pärast kokkupõrget jäi teepervel seisma veel üks teine autojuht, kes andis politseile mõista, et too ülekäigurada on üldse ohtlik.

Põhjus, miks Maimu vahejuhtumist suure numbri tegi, nõudes politseilt ka olukorra fikseerimist, oli põhimõtteline. „Ei saa tuimalt suhtuda sellesse, et ei juhtunud midagi, kuna sul on kõik korras. Nii ei saa,“ ütleb Maimu, kelle hinnangul peaks Mercedese juht minema uuesti kooli ning tegema endale selgeks, kuidas näeb välja ohutu sõitmine. Lumine esiklaas selle alla ei kuulu. „Nii ei minda liiklusesse, siis ollakse ohtlik teistele.“

Kuidas politsei olukorra lõplikult lahendas, Maimu ei tea. Tema läks edasi oma teed, jättes korravalvurid ja Mercedese juhi sündmuspaigal omavahel vestlema.

Politsei: jalakäijal on eesõigus

Politsei pressiesindaja Seiko Kuiki sõnul on eesõigus jalakäijal, kuid vastutus turvaliseks liikumiseks lasub ka jala liikujal endal. „Sõidukijuhid peavad andma ülekäiguraja ees ootavale või seda ületavatele inimesele teed ja olema mitmerealistel ristmikel tähelepanelikud. Samamoodi peaksid jälgima ka jalakäijad, kas sõidukid on teda märganud ja teeületus on ikka ohutu. Jalakäijal on eesõigus, aga sellest hoolimata vastutavad mõlemad pooled, et kõik tervena koju jõuaksid,“ ütles Kuik.

„Palume vabandust, kui politseinikud olid õnnetuspaigas liiga järsud. Meie eesmärk on, et liikluses ei saaks mitte keegi viga ja selleks on vaja, et kõik liiklejad on tähelepanelikud. Rasked õnnetused juhtuvad mitmete asjaolude kokkulangemisel.“