Õhtuleht uuris saate "Eesti otsib superstaari" Tartu eelvooru osalistelt, millised on nende kõige suuremad veidrused. Paranoline hirm kõõrdsilmsuse ees, tohutu piimaarmastus, veidrate häälte tegemine ja konnade kartmine... Need on vaid üksikud kiiksud, mida staarisaate osalejad Õhtulehele enda kohta välja tõid.

