McGowan selgitas, et hotellituba polnud mingi väike ruum, vaid tervet korrust läbiv sviit - täiesti loomulik oli tööalaseid kohtumisi sellistes kohtades pidada.

McGowan süüdistab Weinsteini vägistamises. "Naised - või kes iganes, keda rünnatakse - lahkuvad lihtsalt oma kehast," kirjeldas näitlejanna. "Kõik juhtub samal ajal kiiresti ja aeglaselt. Enne sellesse hotellituppa astumist ütlesin MTV telemeeskonnale, kes oli mul terve päeva järel käinud, et viimaks ometi muutub mu elu lihtsamaks. See kummitas mind hiljem aastaid."

Näitlejanna Rose McGowan rääkis teisipäeval saates "The View" väidetavast seksuaalvägivallast, mida pani tema kallal 1997. aastal toime Hollywoodi produtsent Harvey Weinstein.

Üks Weinsteini naissoost töötaja olevat talle öelnud: "Keegi ei usu sind. Sa oled näitlejanna. Sa oled seksistseenis osalenud. Sinuga on kõik." McGowan rõhutas, et ka naiste seas on palju šoviniste.

Kolm päeva pärast väidetavat vägistamist jättis Weinstein näitlejanna kodutelefonile sõnumi.

"Keegi andis talle minu numbri. Ma ei nimeta teisi nimesid, kuid Gwyneth Paltrow juba rääkis sellest avalikult. Harvey ütles: "Gwyneth on mu eriline sõber. [Tundmatu] on mu eriline sõber. Sina oled mu eriline sõber." Libisesin, selg vastu seina, põrandale ja oksendasin end täis," meenutas McGowan.

Produtsent Harvey Weinsteini on seksuaalses ahistamises süüdistanud üle 80 naise. Mitmete väitel vägistas mees neid.