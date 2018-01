See on hetk, mida iga vanem kardab - hetk, mil su laps polegi enam laps.

The Sun kirjutab ühe ema avastusest, et ta poeg on alustanud seksuaaleluga, misjärel võttis ta poja ette, et temaga ausalt ja avatult sel teemal suhelda.

Üks ema julges ausalt tunnistada, et lubab oma 15-aastasel pojal kodus seksida. Teeb ta õigesti?

Kuidas selle olukorraga toime tulla, kui tead, et nad seksivad?

Ema leidis poja toast kondoome, mis teda esiti šokeeris, kuid peagi muutus ta veelgi liberaalsemaks. Ta lubas noortel suisa kodus seksida.

Kuigi see talle ei meeldinud, siis ema sõnul ta siiski teadis, et poeg pidudel ka alkoholi tarbib.

Kuu eest leidis ta viinapudeli kodust, mistõttu tekkis hirm, et poeg tarbib alkoholi juba igapäevaselt. Poja sahtlisse vaadates leidis ta sealt eest kondoomi.

Ootamatu tõdes tabas ema, et alles õega arvuti ja neti pärast kakelnud poeg on jõudnud seksini. Rahunedes taipas naine, et märgid olid juba varem, aga ta ei tahtnud neid lihtsalt näha.

Nii oli Tom käinud sagedamini Ellie nimelise tüdrukuga väljas. Korra oli ta ka poja kaelal märganud maasikat, kuid pojal õnnestus teda veenda, et sai jalgpalli mängides viga.

Naine tundis häbi ja süüdistas end, et tema kasvatus pole poja puhul toiminud.

Peres otsustati, et isa räägib pojaga seksist ja sellega kaasenvast vastutusest.

Kõlab ehk veidralt, aga vanemad muretsesid pojale hunniku kondoome ja soovitasid, et ta peaks neiuga rääkima ka rasestumisvastastest pilidest. Seda juhuks, kui kondoom ei peaks toimima.

Nädal hiljem otsustas ema selgitada pojale ka asju, mida paljud ehk alles kümme aastat hiljem õpivad. Nii rääkis naine pojale, et seks ei tohiks olla vaid eesmärgiga orgasmini jõuda. Selgitas, kuidas seksi peaks ka naine nautima.

Ta tunnistab, et eelistaks, kui ta teismeline poeg veel ei seksiks, aga ta ei taha, et poega keelates tõmbuks laps eemale. Ema ei taha, et poeg talle valetaks või kannatama peaks. Nii lubab ta noortel enda kodus seksida.