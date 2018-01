Ragnar Siil, Narva 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise korraldustoimkonna liige: Narva sobib Euroopa kultuuripealinna tiitli kandmiseks suurepäraselt peamiselt kahel põhjusel. Esiteks, Narvas peitub tohutu potentsiaal, mis ootab avastamist nii ülejäänud Eesti kui ka kogu Euroopa poolt. Narvas tegutsevad loomeinimesed ja ettevõtlikud kodanikud on käivitanud palju põnevaid algatusi, mis väärivad märksa laiemat tähelepanu. Narva on ütlemata põnev ja mitmekülgne, häid üllatusi täis paik.

Teiseks, Euroopa kultuuripealinna tiitel ei ole auhind eelmiste aastakümnete pingutuste eest, vaid tõuge, et saavutada kultuuri ja loovust väärtustades suurim muutus paremuse suunas. Narvale tähendaks see nähtavat arenguhüpet. Kultuuripealinnaks olemine rikastab linna kultuurielu ja võimaldab tutvustada Narvat laiemalt, võimaldab kaasata kohalikke kodulinna arengus kaasa rääkima, suurendab Narva rahvusvahelist nähtavust ja toob linna rohkem turiste, aitab kaasa ettevõtluse arengule ning uute töökohtade loomisele. Kõik, kes on Narvas käinud, väidavad, et tegemist on Euroopa mastaabis unikaalse paigaga – keerulise ajalooga linnaga kultuuride ristteel. Narval on oma lugu, mida rääkida ja millest Euroopal on palju õppida.