Ei ole vaja olla selgeltnägija ennustamaks, et maailmavaatest ja väärtushinnangutest lähtuvaid vaidlusi tuleb meie sõnavabas riigis kindlasti veel. See on täiesti loomulik, demokraatias peabki vaidlema.

Mure on aga selles, et lihtsad vaidlused paisuvad liiga tihti kogu ühiskonda hõlmavateks tülideks. Ja selle põhjuseks, ma arvan, on mõistmisdefitsiit. Võimetus panna ennast vaidluse teise osapoole kingadesse. Küsida: miks ta ütleb seda, mida ütleb? Kuidas ta sellisele seisukohale on jõudnud? Mida mina tema positsioonis teeksin?

Selle harjutuse eesmärk pole panna teisi oma seisukohta muutma, vaid mõistma, et teistsugusel seisukohal olev inimene on selleni jõudnud päris mõistliku arutelu tulemusena ja mõnes väiksemas asjas võib tal isegi õigus olla.

Näiteks minul jagub mõistmist kanakarja-tüli kõigi osapoolte suhtes.

Ma mõistan

Ma mõistan presidenti, kelle lauale oli langenud ülesanne vabariigi sajandat sünnipäeva vääriliselt tähistada ja kes soovis sinna kaasata Eesti rahvusvaheliselt tunnustatuima teatritrupi. Muide, iga inimene, kes on kunagi mõnda juubelit korraldanud, teab, et see pole mingi meeldiv autasu, vaid jube vastutus, kusjuures pärast tulevad sinuga rääkima ikkagi ainult need inimesed, kellele bänd ei meeldinud või kellest sa juubilari ajaloo pildiseeriasse ilusat fotot ei leidnud.

Ma mõistan naisõiguslasi, keda riivas tõsiasi, et Eesti sajanda sünnipäeva suurejoonelisse tähistamisse kaasati mees, kel on õnnetus olla üks Eesti tuntumaid lähisuhtevägivalda tunnistanud isikuid. Kahjuks on see tõesti nii, et veel mõni aasta tuleb Tiit Ojasood nähes meelde ka tema teatrijuhi kohalt tagasiastumine ja muu sellega kaasnev. Mõistan, et mõne lähisuhtevägivallaga lähemalt kokku puutunud inimese jaoks võib see pidulikku hetke rikkuda.

Ma mõistan justiitsminister Reinsalu, kellest paiskus hommikul 104 inimese pöördumist nähes välja isiklikku seisukohta väljendav arvamuslugu, mis ei ole poliitikule kohane. On tõsi, et Ojasoo kaasuse lahenduses läks midagi väga viltu. Lepitusmenetlus peaks olema selleks, et juhtum saab lahendatud asjaosaliste ühiste tegudega ja avalikkuse tähelepanuta. Sellest vaatest on Ojasoo teistkordne praadimine muidugi eriti ebaõiglane ja tema kaitsmine õigustatud. Õppetunni, et üht poolt kaitstes ei tasu teist halvustada ja öelda midagi, mida võib isegi natuke mõista naistevastase vägivalla õigustamisena, on ta ka juba kätte saanud.

Ja ma mõistan ka Tiit Ojasood, kes on vabandanud, teinud kõik, mida õiguskaitseorganid on ette näinud ja tahaks oma eluga edasi minna ja EV100 tipphetke ootustele vastavalt ära lavastada.

Tegelikult jagub mul empaatiat ka nende suhtes, kes esimesel jaanuaril hümniskandaali käima lükkasid. Telesaate toimetajana tean, et kui vaatajal on etteheiteid, on tal alati õigus ja järgmine kord tuleb tema ootuste täitmiseks rohkem pingutada. On hea teada, et inimesi, kelle jaoks aasta alustamine hümniga on oluline, on nii palju.

Õli tulle ei viska

Aga kui tahame vähem tülitseda, ei maksa oma positisiooni väljendades rohkem õli tulle mitte visata. Ei, ETV ei plaani salaja vabariigi kandvaid sümboleid õõnestada. Ei, üksi riigikogu liige ei arva tegelikult, et naistevastane vägivald on vastuvõetav. Ei, liberaalse maailmavaatega inimesed ei taha, et teie lapsed hakkaksid homodeks.

Siin on teile veel mõni teiste kingadesse astumise ülesanne. Mida teeksite, kui saate riigilt 180 000 eurot toetust äriplaani teostamiseks, mis jäi ära, sest sattusite uuele töökohale? Maksaksite tagasi või uuriksite, kas äkki senine töö on osa äriplaanist täitnud?

Kui hästi saaksite hakkama valitsuse juhtimisega, olles peaministriks saanud 33aastaselt, kusjuures teie eelkäijad on mõlemat koalitsioonipartnerit mitu korda tagaselja valitsusest välja visanud?