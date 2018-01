Bussijuht sõimas last? Tõstis invaliidi sõidukist välja? Käitus lihtsalt ebaviisakalt? Viimasel ajal olen bussijuhtide kohta just selliseid lugusid kuulnud. Vastukaaluks jutustan aga ühest toredast bussijuhist.

Olen sattunud temaga sõitma vaid paar korda, kuid tunnen selle tegelase eksimatult ära. Väga lihtsal põhjusel – ta on (minu kogemuste põhjal) ainus, kes nii teeb.

„Soovin teile head päeva,“ teatab bussijuht läbi mikrofoni rõõmsal häälel. Ja niimoodi iga paari peatuse järel.

Nii mõnigi inimene bussis tõstab pead – oot, mis? Võõras inimene soovis mulle head päeva? Miks ometi?

Ei peagi olema põhjust, niisama võib ka. Mul on siiralt hea meel, et on nii rõõmsameelseid bussijuhte, kes teevad reisijatel tuju paremaks. Ma usun, et tänu kõnealuse bussijuhi headele soovidele oli nii mõnegi inimese päev parem. Kaasa arvatud minu oma.