Järsu pöörde järel sattus Karmo auto külglibisemisesse ja tegi teel pirueti. „Mina lõpetasin suunaga Tallinna poole. Sõitsin tee äärde. Hetke mõtlesin, mis nüüd saab,“ kirjeldab Karmo. „See situatsioon oli sihuke, kust jooksis elu silme eest läbi, ütleme ausalt. Mul on olnud väga palju ärevaid momente…aga see oli nüüd natukene liiga terav. Seal ei olnud küsimus enam isegi meetrites vaid sentimeetrites.“

Teisipäeva öösel Pärnu suunas sõitnud Karmol oli koduni jäänud veel 20 kilomeetrit. Teed kattis värske lumi, kell hakkas saama neli. „Vastu liikus raskeveok, ning kaldus minu sõidusuunda...“ kirjeldab ta. Esimese hooga arvas Karmo, et sõiduk püüab põigata millestki mööda. Veok aga jäigi kahe sõidusuuna vahel vänderdama: „Siis ta tõmbas enda sõidusuunda tagasi. Ja siis ta tuli uuesti minu poole. Esimese reaktsioonina keerasin paremale ehk enda teeääre poole.“ Sellest ei paistnud olevat kasu: „Nägin, et ta tuleb mulle vastu – lihtsalt tuleb ja mul ei ole kuskile minna. Kraavi ma ei sõida. Keerasin järsult rooli vasakule ja põikasin temast vastassuunas mööda.“

„Helistasin häirekeskusesse ja rääkisin oma loo ära. Häirekeskus küsis mult, et mis auto ja nii edasi ja edasi, nagu neil tavaline küsimusrituaal on. Ma ei osanud peale „rekka“ neile mitte midagi öelda.“ Karmo leppis häirekeskusega kokku, et sõidab veokile sappa ning ei läinud kaua, kui jõudis värske lumega kaetud teele siksakke joonistavale veokile järgi. „[Kell] 4.01 olin jõudnud masinale järele. Ütlesin numbrimärgi, rääkisin masina, kiirusest mis oli 50-60 km/h, sõidustiilist: tuias ühest teeäärest teise. Oli ka mitu väga ohtliku olukorda, kus ta kaldus kas liigselt teepervele või oli suisa vastasuunas.“ Info edastati politseile ning Karmo lubas helistada, kui sõiduki teekonnas on muutusi.

17 minutit hiljem, pärast suuremat tuigerdamist, veok peatus. Karmo sõitis sõidukist mööda ja peatus isegi, et näha, mis edasi saab. Samaaegselt teavitas ta toimuvast taas häirekeskust. „Kõne jooksul hakkas veok uuesti Tallinna suunas liikuma. Uurisin ka, kus võiks patrull olla, kuid seda ei osatud mulle öelda,“ kirjeldab ta.

LÕPUTUD KÕNED: Ohtlikult sõitnud veoki sabas sõitnud Karmo teavitas häirekeskust ja politseid igast veokijuhi liigutusest. Sellest hoolimata peatati sõiduk algsest teavituskohast 70 kilomeetrit eemal. (Kuvatõmmis mobiilist)

„Esimene vastus politsei kohta tuli alles Märjamaal, kui mulle helistati teise numbri pealt ja küsiti, mis seis on,“ ütleb Karmo, et kell oli siis juba 4.33. Helistajaks oli politseiametnik, kes teavitas, et patrull on juba teel. „Veok keeras tanklasse.“ Kell 4.37 lahkus veok taas tanklast ning Karmo pidi taas häirekeskusesse helistama. „Iga kord võttis erinev inimene vastu, iga kord räägi lugu jälle üle – see lihtsalt tüütas ära,“ ütleb ta, et kui veok kell 4.49 Varbolas tee ääres peatus, otsustas ta helistada otse temaga ühendust võtnud politseinikule. Kümme minutit hiljem oldi jõutud aga Kernu tanklani. „Sain politseilt vastuse, et patrull on kohe kohal ning mind mind tänati – et me arvatavasti enam ei pea suhtlema. [Kell] 5.01 helistasin siiski uuesti ja teavitasin, et veok võttis suuna Tallinna poole.“ Nüüd võis ka näha juba politseinikke, kes peatasid veoki tanklast Karmo hinnangul kahe kilomeetri pärast.

„Sain teada, et õnneks oli juht kaine. Kuid miks ta mööda teed tuias – ta sõi rooli taga.“ Karmo sõnul juhti vaid noomiti. Arvukaid peatusi põhjendas ta korrakaitsjatele kartusega, et tema taga järjekindlalt sõitval juhil on halvad kavatsused, et keegi tahab teda näiteks röövida. „Ma sõitsin tal ikka 70 kilomeetri tagant järgi – kellel ei tõmbaks kõhedaks?“ muheleb Karmo. Et mõne pausi ajal ise veokijuhiga juttu teha, ei tulnud Karmo jaoks kõne alla, sest juht oli temast kaks korda suurem. „Ja oletame, et kui ta veel purjus on… pigem mitte.“

Küsimus siiski jääb: miks läks politseil nii kaua? „Me läbisime tunni ja viie minutiga 69 kilomeetrit. Jõudsime Pärnumaalt Harjumaale. Minu arust on see väga pikk aeg,“ ütleb Karmo.

Politsei ei tea, kus viga tehti

Pärnu politseijaoskonna patrullitalituse juht Henry Murumaa sõnul on tähelepanelikest kodanikest alati abi ja reeglina reageeritakse sellistele teadetele kiiresti. „Antud juhul peab kodaniku ees vabandama. Kurb, et kõne sissetulekust kuni selle edastamiseni patrullidele liiga kaua aega võttis. Seda ei tohiks juhtuda,“ ütleb Murumaa ja lisab: “Kahjuks hetkel ei saa me kindlalt öelda, kas tegu oli tehnilise rike või inimliku eksimusega.“ Patrullitalituse juhi sõnul saadakse selliste vigade avastamisel muutuda vaid paremaks ning sellest juhtumist saab ainult õppida.

Murumaa kinnitab, et veokijuht oli kaine ning enda sõnul rooli taga söönud. „Mis on kindlasti taunitav tegevus, aga tol momendil ei saanud patrull talle seda süüks panna, kuna helistaja ega ka patrull söömist pealt ei näinud.“ Politsei toonitas veokijuhile, et autoroolis ei sööda: „Rooli taga kõrvaliste tegevustega tegelemise tõsidust näitab ka see, et teine autojuht pidas veoautojuhti lausa joobes juhiks, kuna sõiduk liikus teel ebakindlalt.“