Kantar Emori poolt T grupp AS-i (Tpileti) tellimusel Eestis läbi viidud uuringust selgus, et 82% elanikkonnast kasutab kaugbussiliiklust. Keskmiselt sõidetakse kaugliini bussiga kümme korda aastas.

Üle 60 protsendi Eesti elanikest kasutab kaugliinibusse vähemalt korra aastas, igakuiseid sõitjaid on elanikkonnast viiendik. „See on väga suur osakaal ning on meeldiv tõdeda, et täielikult kommertsalustel korraldatav kaugbussiliiklus on järjest populaarsem. Usume, et see on märk autokultuse vähenemisest Eestis,“ sõnas T grupp ASi juhatuse liige Ingmar Roos.

Kõige aktiivsemad kaugliinibussi kasutajad on noored vanuses 15–24 ning noorte seas on mittesõitjaid vaid 3 protsenti elanikkonnast. 50 protsenti õpilastest ja üliõpilastest sõidavad kaugliinibussiga vähemalt kord kuus. Regiooniti paiknevad sagedased bussisõitjad Tartu piirkonnas ja Lõuna-Eestis, mis on tingitud suurest õppurite osakaalust regioonis.