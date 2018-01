Portaal Your Tango toob välja viis tüüpi, keda me kõik tõenäoliselt kahekümnendates eluaastates suudleme. Olgu siis kasvõi ainult korraks...

Seksikas hääl ja eksootiline välimus - kõik sinus karjub ja januneb vaid tema suudluse järele. Tõenäoliselt kohtute peol või välismaal, kus parajasti õpid. Te teate, et see asi ei jõua tõsise suhteni, kuid suudlust igatsete mõlemad.

2. Noor kutt

Ta on sinust 3-4 aastat noorem. Ta tekitab sinus tunde, et oled justkui üks vana ja kogenud hing, kes jagab nooremale õpetussõnu. Ta tekitab sinus tunde, et kõik on nagu noorena - lõbus, kirglik, seikluslik, ei mingeid kohustusi!

3. Vanem mees

Mitte 70-aastane, vaid pigem 30-40. Ta on seksikas, lõbus. Ta oskab naisi kohelda. Tekitada neis tunnet, et nad on erilised ja hoitud.

4. Mees, kes sulle ei meeldi

Äkki ta oli su esimene noormees, kellega suudlseid pudelimängu mängides. Igatahes - aastad on möödunud, aga seda meenutades küsid endalt endiselt -miks küll?!

5. Mees, kes sulle tõsiselt meeldis

Adrenaliin, liblikad kõhus ja tuhanded teised emotsioonid! See on suudlus, mis toob esile kõike korraga ja palju.