Siseminister Andres Anvelti sõnul tuleb kiiremas korras üle vaadata teehooldusnõuded, sest hoolimata sellest, et teehooldajad on norme täitnud, on pea kõigi tänavuste traagiliste liiklusõnnetuste ühiseks nimetajaks libe tee.

„Kehtivaid nõudeid on täidetud, kuid nüüd on aeg need nõuded üle vaadata,” ütles siseminister Delfile. Anvelti sõnul on praegused teehooldusnõuded lihtsalt ajale ja kliimamuutustele jalgu jäänud ega taga enam elementaarset ohutust isegi enim hooldatud põhimaanteedel, rääkimata kõrvalteedest. „Praegused väga heitlikud ilmaolud ja suured temperatuuride kõikumised ööpäeva lõikes on olnud üsna erakordsed,” tõdes Anvelt. Nii juhtubki, et teehooldusmasin on küll käinud, kuid lühikese aja jooksul on tee taas jääs ja libe.

Refereeritud artikli täistekst Delfis.

Teisipäeval kirjutas Anvelt Facebookis, et liiklusõnnetuste põhjuseks on ka valesti valitud sõidukiirus ja sõiduvõtted. Probleemiks on Anvelti hinnangul ohtlikud möödasõidud ja kõrvaltegevused nagu sõidu ajal telefonis istumine.

Tänavu jaanuaris on liikluses hukkunud juba üheksa inimest. Mullu oli samal ajal hukkunuid neli. Nii palju liiklussurmasid kui tänavu, oli jaanuaris viimati neli aastat tagasi.