Teisipäeval pidas USA president Trump Ühendriikide kongressis iga-aastase kõne olukorrast riigis (ingl. k. State of the Union). Vaatlejad märkisid, et Trump hoidis end rohkem vaos, kui talle kombeks, kuid mõned torked või tähelepanuväärsed ütlused ja väited kõnes siiski esinesid. CBS ja ABC News jälgisid, kui tõesed presidendi väited olid.

Kõigepealt tuleks neile, kes pole riigi olukorra kõnet varem näinud, selle mõnd aspekti selgitada. Presidendil on kombeks kõne ajaks kongressi saali rõdule kutsuda ka mõned külalised, kellele oma kõnes ka viitab. Need on tavalised ameeriklased, kes on millegi silmapaistvaga hakkama saanud või mingil muul viisil presidendi kõnes mainitud teemadega seotud. Trump kutsus teiste seas kohale näiteks väikese poisi, kes omal algatusel sõjaveteranide haudu kaunistas, Põhja-Koreas piinamise järel surnud tudengi Otto Warmbieri vanemad, California metsapõlengutes kangelaslikku tööd teinud tuletõrjuja ning kaks abielupaari, kelle tütred said surma tänavajõugu liikmete käe läbi.

Teiseks on ameeriklaste kõnepidamiskultuur eestlasele äärmiselt võõras. Sõna otseses mõttes iga paari lause järel eeldatakse publikust aplausi. Kui president - olgu see siis Trump või mõni tema eelkäijatest - ütleb välja mõne loosungliku lause, teeb ta mõttepausi, et anda ruumi aplausile. Mõistagi tehakse aplaus ka iga presidendi tavakodanikust külalise tutvustamise ajal.