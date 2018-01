Inglanna Laura Plummer viibib endiselt Kairo lähedal vanglas, kus ta kannab kolmeaastast vanglakaristust, mis talle mõisteti eelmise aasta lõpul Hurghada kohtus keelatud valuvaigistite riiki toomise eest.

Eelmisel reedel teatas Briti saatkond Kairos, et Egiptuse president Abdel Fattah el-Sisi andis seoses 2011. aasta revolutsiooni aastapäevaga 1600 vangile ja nende seas ka Laura Plummerile armu. Nii ütles advokaat Mohamed Osman, kes oli näinud Laura Plummeri nime vabastatavate nimekirjas. Inglanna sugulased lendasid pärast rõõmusõnumi saamist kohe Kairosse. Seal aga selgus kurb tõsiasi, et see oli viga ja Plummer ei kuulunud nende hulka, kellele Egiptuse president armu andis.

Sealsed võimud rõhutasid, et seaduse järgi ei saagi seda inglanna puhul teha, sest tema kohtuotsus on pärast edasikaebamist veel läbi vaatamata.

Inglismaal Hullis elav ja naiste rõivaäris müüjana töötanud 33aastane Plummer lendas mullu 9. oktoobril Egiptusesse Hurghadasse, et lõõgastuda kaks nädalat Punase mere äärses kuurordis. Tal olid kaasas Egiptuses elavale ja pärast autoavariid seljavalusid kannatavale elukaaslasele Omar Caboole mõeldud 290 tramadoolitabletti ja naprokseenitablettegi. Mõlemad valuvaigistid on Inglismaal retseptiravimid. Egiptuses on tramadool aga keelatud, sest seda opioidide klassi kuuluvat tugevatoimelist valuvaigistit kasutatakse ka heroiini asendajana.