Kunagiste menubändide Vitamiin ja Muusik Seif trummar Mikk Targo on internetiavarustest leidnud video, kus näha tema kunagist trummikomplekti, mis seitsme tuule poole läinud. Nüüd uurib mees, kas kellelgi on selle asukohast aimu.

Mikk jagab Facebookis aastal 1987 linti võetud Marju Läniku ja ansambli Kontakt videot loole "Nüüd aitab". Mees kirjutab, et videos on näha ka tema kadunud trummikomplekt ning palub abi selle leidmisel. Toona Kontakti trummarina tegutsenud Targo trummikomplekt on tõeline vaatamisväärsus - see on sebratriibuline ja läheb hästi kokku bändimeeste must-valgete riietega.

Kas sina tead, kus Targu trummid end peita võiksid? Vaata videost, ehk tunned ära, et just sinul sellised kogemata kodus vedelevad.