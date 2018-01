Möödunud suvel esimest korda poolpika triatloni läbinud näitleja Raivo E. Tamm valmistub vaikselt IRONMANi Tallinna täispikaks triatloniks. Mees tunnistab, et talle on hakanud sportimine meeldima.

„Ikka on spordipisik sees. Need oli väga toredad võistlused, kuhu ma eelmisel aasta sattusin. Ma ei näe mingisugust põhjust, miks ma peaks selle nüüd kõik pooleli jätma ja lõpetama. Mulle meeldisid need treeningud ja mulle meeldis kõik see, mismoodi need treeningud olid ülesehitatud. Minu poolt on ainult positiivsed emotsioonid. Ega ma väga pikalt ei mõelnud, kas osaleda Talllinna täispikal triatlonil, ma olin suhteliselt kohe nõus,“ rääkis mees.

Raivo tõdes, et hetkel on palju tööd ja see segab trenni tegemist, kuid kui vähegi võimalik, üritab mees spordi jaoks aega leida: „Viimati ma käisin Tartu linnamaratonil ja üritasin maratoni läbi joosta sellepärast, et Tallinna triatlonil on vaja lõpus maraton läbida. Mõtlesin, et ma ei ole kunagi varem maratoni jooksnud ja sain väga lahedas seltskonnas proovida seda. Mul oli plaanis minna ka Tartu suusamaratonile, aga ma ei teagi nüüd, natuke on lund, aga suuski pole veel alla saanud.“