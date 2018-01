Kinnisvara müük on alati stressirohke protsess aga kui peres on veel lisaks lemmikloomad, siis võib see olla veelgi raskem.

Lisaks kodumüüjate tavamuredele, peavad lemmikloomade omanikud otsustama, kas loomad näitamise ajaks komandeeringusse saata ja kui palju loomadega seotud vigastusi ära parandada ning kas loomalõhn võib saada ostja leidmisel takistuseks.

Loomasõprade kahjuks on tõde see, et loom võib ostjad peletada ja kinnisvara väärtust selgelt langetada. Kui kasutusele võtta õiged meetmed, saab looma olemasoluga seotud kahjud lihtsalt ära likvideerida.



Esimese sammuna peab emotsionaalselt leppima, et kõik ostjad ei pruugi olla loomasõbrad. Kuigi "Muri" võib olla just nagu pereliige aga soovides oma kinnisvara müügiväärtust maksimeerida, peab mõned lihtsad sammud astuma, et teda pildilt veidi eemaldada.

1. Neutraliseerida loomalõhn

Kuigi sina ise ei pruugi enam tunda, võib looma lõhn olla ostjale häiriv. Haistmismeel on inimestel väga tugev ja võib märkamatult mõjutada ostja kogemust. Kindlasti jääb see lõhn neile mällu ja võib mõjutada nende hinnapakkumist. Hullem veel, kui kassiliiv on liiga kaua vahetamata, võib tundlik ostja lihtsalt lahkuda. Et seda kõike vältida, proovi teha nii:



Kui põrandal on vaibad, lase need aurupuhastajaga üle. Sama käib voodite ja diivanite kohta. Kui ilm vähegi lubab, tuuluta alati tuba korralikult enne kinnisvara näitamist. Kuigi õhuvärskendajad võivad aidata, siis võlts lillelõhn on tihti liiga tugev ning võib ostjat peletada rohkemgi kui loomalõhn. Hea lahendus on pigem eluslilled, mis annavad värskust ja silmailu nii silmale kui ninale. Vaheta kõik õhufiltrid, kus võib olla loomakarvu. Kindlasti tasub enne tolmuimejaga koristamist vahetada tolmukott välja, vastasel juhul levitab see puhastamisel varasemast tolmu ja karva segust tingitud ebameeldivat lõhna.

2. Korista kõik lemmikuga seonduv

Esmanäitamisel oleks hea, kui silma alt peitu on tõstetud kõik, mis puudutab lemmiklooma. Alustades tema joogi- ja sööginõudest ning pesast, kuni perepiltideni, millel ta koos teiega poseerib. Isegi kui teie lemmik on pühak ja hoiab tegelikult hästi korda, siis ostjatel tekib automaatselt silme ette pildid olukordadest, millega mitte nii tublid lemmikud hakkama on saanud.

3. Paranda looma põhjustatud kahjud nii toas kui ka õues

Loomad on armsad, aga nad jätavad selgelt ka oma märke nii kodus kui hoovis. Kui maja ja hoovi natuke korda teha enne näitamist, võib olla looma olemasolu oluliselt vähem silmatorkav. Kui aias on muru kahjustatud, viska muruseemet uuesti pruunidele kohtadele. Täida hoovis oma koera tekitatud nn kaevandused. Need ei ole ainult inetud, vaid teoreetiliselt ka ohtlikud kui keegi komistab.



Korista looma karvad igalt poolt, kaasa arvatud nurkadest ja külmkapi tagant. Kui uksed on ära kraabitud, siis värvi üle või lausa vaheta välja. Poes müüakse puiduvaha, mis katab kraapimise jäljed väga edukalt.



Kui parkett või laminaat on lootusetult ära kraabitud, siis vaibad aitavad suuremaid kahjusid esmanäitamisel varjata, küll aga tuleb ostuhuvi korral huvilist antud vigadest teavitada, et nad oskaksid hinnata vahetuse kulusid. Samas, et sellist ebamugavat olukorda vältida, võib teha selle investeeringu enne müüki juba, see on suur kulu, aga müügihinna tõus võib olla korduvalt suurem, kui hilisem kauplemine ja sellega seotud ebamugavustunne.

4. Arvesta, et ostja võib karta loomi (või vastupidi)

Kõige parem on see, kui näitamise ajal on koduloom kodunt ära. Aga kui looma ei ole võimalik naabri juurde või maale ära saata, siis peaks kaaluma puuri kui potentsiaalsed ostjad on kohal. Kui loom ei ole sellega harjunud, siis peaks harjutama enne kui ostjad hakkavad käima. Lisaks esteetlistele eesmärkidele, on tegelikult ostjate ohutuse jaoks oluline, et loom on kinni.

5. Kui kinnisvara müük on sulle stressirohke, siis on ta seda ka sinu loomale

See et igasugused võõrad uurivad ja puurivad sinu kodu iga nurka, on loomale täiesti arusaamatu. See võib tekitada tema närvilise käitumise, nagu nutmine või pidev haukumine. Pea nõu loomaarstiga, kuidas sinu lemmik saab parimini toime tulla. On isegi olemas rahustavad feromoonid, mida haistavad ainult loomad. See võib looma isegi mitu kuud rahustada.



Lõppude lõpuks, sinu lemmikloom on Sulle oluline. Ja kui sa hästi planeerid, siis kinnisvara müügiprotsess võib olla edukas ja mitte tekitada liigset stressi nii sulle kui ka su lemmikule.

