Seni vaid omavahenditega jahisadamat rajanud Haven Kakumäe OÜ kaasab Kakumäe jahisadama kinnisvaraarendusprojekti finantspartneriks LHV Panga.

Haven Kakumäe OÜ juhatuse liikme Neeme Kaarma sõnul rajab ettevõte jahisadama vahetusse lähedusse kolm elumaja kokku 55 eksklusiivse korteriga. „Tallinna linn on kraanasid täis, kuid meil on täiesti unikaalne projekt ostjale, kes hindab kvaliteetset elukeskkonda mere lähedal. Projekti arendajatena on meil hea meel, et LHV Pank liitus oma panusega, mis kinnitab nende usku projekti tulevikku,“ sõnas Kaarma.

Haven Kakumäe Residentsi ehitab Nordecon. Arendus hõlmab erinevate planeeringute ja avarate terrassidega 2- kuni 5-toalisi kortereid ning urban-villasid elamispinnaga 59 m2 kuni 178 m2. Parkimine on maa-aluses köetavas parklas, kus asuvad ka panipaigad, liftiga pääseb kõrgematele korrustele. Neeme Kaarma sõnul on esimeste korterite müügiks eellepingud sõlmitud.

LHV ettevõtete panganduse juhi ja juhatuse liikme Indrek Nuume sõnul on LHV-l hea meel aidata kaasa projekti elluviimisele. „Kakumäe sadama projekt ei ole ainult mahukas investeeringute ulatuse poolest, vaid eristub ka suure arendatava ala lahenduse terviklikkusega,“ kommenteeris Nuume.

„Oleme viimase kahe aasta jooksul saanud kinnitust, et Haven Kakumäe OÜ juhtkonnal ja omanikel on pikaajaline nägemus ja kindel tahtmine ala lõplikult välja arendada ning nad on selle eest ära teeninud tunnustuse. Rajatavad elamupinnad on osa tervikust, on tihedalt seotud merega ning moodustavad koos Kakumäe jahisadamaga atraktiivse elupinna, mille rajamises on LHV-l hea meel osaleda,“ lisas Nuume.

Arendusprojekt saab nurgakivi 15. veebruaril.

