Täna õhtul sai jälgida superkuud ja kuuvarjutust ühekorraga. Pilgud tasus taevasse pöörata juba päikeseloojangu ajal.

Kuuentusiast Martin Vällik soovitas kuud jälgima hakata juba kuu tõusmise ajal.

"Kuu tõuseb Tallinnas kell 16.34 ja on juba siis on tal maakera vari. Samal ajal on võimalik jälgida ka päikeseloojangut. Päike loojub 16.35. Kes tahab kuuvarjutust vaatama minna, võiks end sättida kohta, kus ida- ja kirdesuund on vabad. See tähendab, et puud ja majad ei tohiks taevast varjutada," rääkis Vällik.