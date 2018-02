Väikeses kollektiivis, kus tööülesandeid ei saa vahetada ja seega pole ebameeldiva kolleegiga suhtlemisest pääsu, tuleks püüda temaga võimalikult vähe kokku puutuda, ütleb psühholoogiaprofessor Robert Sutton oma äsja ilmunud raamatus.

Robert Sutton on Stanfordi ülikooli psühholoogiaprofessor, kelle sulest on juhtimisvaldkonnas ilmunud mitu tuntud bestsellerit. Oma uusimas raamatus „The Asshole Survival Guide“ õpetab ta, kuidas tulla toime töökaaslastega, kes teisi halvasti kohtlevad. „Vastikute kolleegidega on võimalik hakkama saada, kuid see pole kerge,“ tunnistab Sutton New York Magazinile antud intervjuus.