LOE RETSEPTI JA MULJEID! Kuidas maitseb apelsinimaitseline toorjuustukook?

Kohe-kohe on saabumas Eesti Vabariigi 100. sünnipäev. Sel puhul otsustasime sõbrannadega valmistada ühe maitsva tordi, millega tähistada armsa Eesti tähtsat päeva.

Niisiis, valisime välja apelsini maitselise toorjuustukoogi GULLON`i digestive küpsistega, mis võiks olla ideaalne Eesti Vabariigi 100. aastapäeva juubelitort. Olen suur toorjuustukookide fänn, kuid apelsini touch’iga toorjuustukooki pole varem proovinud.

Kuna selle koogi tegemiseks läheb mõnda aega, siis otsustasime kõigepealt lasta hoopis küpsistel hea maitsta. DTL-i küpsiste valikus on klassikalised, apelsinimaitselised ja suhkruvabad küpsised. Kuna olen vahelduva eduga dieedipidaja (mitte küll praegusel hetkel), siis otsustasin esimese asjana proovida suhkruvabu küpsiseid. Olen ise proovinud valmistada suhkruvabu kooke-küpsiseid ja pean tunnistama, et need ei ole kõige paremini välja kukkunud. Kuidas siis suhkruvabad küpsised maitsevad? Vastus on, et need on väga head. Isegi ootamatult head, polnud absoluutselt tunda magusa puudumist. Kohe aru saada, et nende taga ei seisa amatöörkokk, vaid kogenud spetsialistid. Mina igatahes arvasin need suhkruvabad küpsised oma menüüsse. Mitte küll igapäevasesse menüüsse, aga nädalas korra-kaks võiks nendega ikka maiustada.