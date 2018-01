Sotsiaalkindlustusameti juht Egon Veermäe kinnitas, et amet on oma süsteeme ümber korraldamas, et puuet ei määrataks liiga kergekäeliselt, nagu on see juhtunud astmahaigete laste puhul.

Veermäe ütles stuudiointervjuus "Aktuaalsele kaamerale", et sotsiaalkindlustusamet jõudis analüüsiga järeldusele, et puuet on määratud liiga lihtsalt ja mitte neile inimestele, kes seda vajavad.

"Oleme muutnud töökorraldust alates eelmise aasta viimasest kvartalist. Väga paljudel juhtudel inimesed enam puuet ning teenust ei saa," kinnitas ta.

"Meie eesmärk on tagada see, et kes esmajärjekorras vajavad teenust ka seda saaks. Tänane teenuste hind on 1395 eurot inimese kohta," ütles Veermäe.