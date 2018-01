Beautiful Me kehasalong on maailma esimene salong, mis tõi rullmassaaži mugavalt kättesaadavaks kõikidele inimestele. See tähendab, et klientidele pakutakse kõik vajaliku mõnusaks protseduuriks kohapeal: riided, pudelivesi, hubane ja nauditav atmosfäär.

Miks on rullmassaaž kasulik?

- Stimuleerib lümfivedeliku voolu kuni kümme korda.

- Vähendab lümfi seiskumist ja kudede turset.

- Viib välja kehasse seisma jäänud mürkained.

- Parandab naha ja lihaste elastsust.

- Parandab ainevahetust.

- Vähendab keha ümbermõõte.

- Lõõgastab keha

Tegemist on ideaalse kingitusega sõbrapäevaks! Veelgi enam, kingituse kohale toimetamise viis paneb kingisaaja naeratama!

Millal Sina viimati postkaardi said või saatsid? Ei mäleta? On taas aeg!

Üllata oma lähedast sooja ja head tervist täis kingiga, mille Beautiful Me kehasalong saadab sinu eest teele. Juba kingituse postkaardina saamine teeb inimesel tuju heaks, kuid seal sees ootab teda väga sisukas üllatus - tund aega auhinnatud rullmassaaži.

Täpsemat infot nii hindade, kinkekaartide kui ka rullmassaaži kohta saad SIIT!