Selle aasta "Eesti laulu" süngeim artist gooti-rokkar Evestus avaldas oma helgeimale loole "Welcome to my World” muusikavideo, mis filmiti jõulude ajal detsembris ööklubis HALL.

Videos näeb esimest korda bändi verivärsket trummarit Siim Jõgioja, glamuurse taustalauljana teeb kaasa ka Rene Köster.

Bändi liider Ott Evestus ütleb: “Oleme sellel aastal ainuke underground-kollektiiv, kes esindab Eesti alternatiivset muusikat ja vastukultuuri. Kuna tegelikult on Eesti underground skene üsna suur ja vägagi kirju, siis meil on kindlasti hea meel, kui meie poolt hääletatakse, see näitab, et me oleme olemas ja popkultuur ei ole meid täielikult vallutanud."

Video autor Grete "Stitch” Laus tahtis seekord rõhuda loo sci-fi lounge'ilkule atmosfäärile ja näidata bändi võimalikult naturaalsena, seega on ka “Welcome to my World” vähem teatraalne ja palju minimalistlikum kui Evestuse eelnevad muusikavideod.

Evestus esineb selle looga "Eesti laulu" 2. poolfinaalis 17. veebruaril ning neid näeb aprillis ka Tallinn Music Weekil.

Vaata videot: