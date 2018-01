"Jah, Mark pani toime lastevastaseid kuritegusid. Jah, see on õudne. Aga Mark Salling oli murtud mees ... Armastasin Marki, ja olen kurb, arvestades tema vanemate ahastust. PALUN jätke oma julmad kommentaarid enda teada," kirjutas Davis Twitteris.

"Kui olete patuta, võite kividega loopida."

Davis toonitab: kaastunne Sallingu vastu ei vähenda tema kuritegude suurust ega ohvrite valu. "Palun lihtsalt, et te tema pere valu ei suurendaks. Tegu on nende pojaga. Kui olete patuta, võite kividega loopida."

Let me be clear. Having compassion for #MarkSalling in no way minimizes his crimes, nor does it minimize the pain and devastation of the victims of those crimes. I'm just saying stop adding to his family's pain. This was their son. If you're without sin, feel free to cast stones.