Unikaalse võistluspargi disaineriks on Nate Wessel, maailma suurimate ekstreemspordivõistluste skateparkide disainer, kes on Simple Sessioni võistlusteks väljakuid välja mõelnud juba 12 aastat. Väljak ühendab tavaliselt väga erinevatel obstaaklitel ja linnamaastikel harrastatavate võistlusalade jaoks vajalikud nüansid üheks suurejooneliseks vaatemänguplatsiks. Võistlused toimuvad BMXis eraldi pargi- ja tänavasõidus, rulas võistlevad pargi- ja tänavasõidustiili harrastajad ühes kategoorias.

Simple Sessioni võistlejate nimistu on tänavu erakordselt tugev: Tallinna kohale lendavatel rulatajatel ja BMX-ratturitel on ette näidata lausa 58 X-Mängude medalit, neist 29 kulda. Võistlema saabub X-Mängudelt BMXis 10 ja rulasõidus 3 aegade jooksul medali teeninud sportlast, trikiratturitest Garrett Reynolds, Daniel Dhers, Ryan Nyquist, Kevin Peraza, Devon Smilie, Simone Barraco, Gary Young, Pat Casey, Bruno Hoffmann ja Broc Raiford ning rulatajatest Alex Sorgente, Pedro Barros ning Greg Lutzka .

Kokku on võistlejatel ette näidata 58 eri toonides X-Mängude medalit: 29 kulda, 17 hõbedat ja 12 pronksmedalit. Medalimeeste seas võistlevad Simple Sessionil ka X-Mängude kõige värskemad ehk 2017. aasta BMX- ja rulavõitjad.

Kokku on Simple Sessionile saabumas 182 võistlejat 29 riigist, esindatud on: Eesti, Läti, Leedu, Poola, Venemaa, USA, Costa Rica, Kanada, Mehhiko, Suurbritannia, Argentina, Ecuador, Saksamaa, Soome, Rootsi, Holland, Venezuela, Austraalia, Jaapan, Ukraina, Itaalia, Kreeka, Prantsusmaa, Hispaania, Colombia, Brasiilia, Šveits, Belgia ja Itaalia. Võistluse pileteid on müüdud kahekümnesse välisriiki.

Nii kerkib Simple Sessioni võistluspark (Siple Session)

Simple Sessioni tarbeks Saku suurhalli rajataval hiiglaslikul võistlusväljakul toimuvad tulised vaatemängud lööb kahe treeningpäeva järel lahti laupäev, 3. veebruar, mil terve päeva jooksul toimuvad suurhallis nii rula- kui ka BMXi kvalifikatsioonid ning sõitmas näeb kõiki võistlusele pääsenud Eesti sportlasi. Pühapäeval, 4. veebruaril vallutavad pargi juba sõelale jäänud võistlejaid, kelle osalusel kulmineerub Simple Session võimsate finaalidega, millele paneb punkti auhinnatseremoonia.

Päev pärast võistlusi, 5. veebruaril on esmakordselt üle aastate park avatud kõikidele tänavaspordihuvilistele. Enne finaale näeb pühapäeva hommikul Simple Sessioni väljakul ka Eesti pealekasvava põlvkonna meelisala ehk tõukerataste demonstratsioonsõite – oma parimaid oskusi tulevad Tallinna demonstreerima ülimenuka tänavaspordiala absoluutsed parimad.

Võistlusi saadavad ka eriüritused: sel neljapäeval leiab Harju mäel asuval uisuväljakul aset rulatajate ja BMX-ratturite vaheline Visit Estonia korraldatud hokimatš ning reede õhtul tuleb Apollo Kino Solarises koos linateose kangelastega näitamisele uhiuus rulafilm "The Flat Earth".

Eesti Vabariigi 100. juubeliaastale pühendatud Simple Sessioni võistlused toimuvad tänavu esmakordselt ka olümpiamängude ootuse tähe all, sest nii rula pargi- ja tänavasõit kui ka BMXi pargisõit on lisatud Tokyo 2020 ametlikku programmi. Võistlusi toetab Visit Estonia. Simple Session 18 esitlejaks on KellyBar – Eesti oma ekstreemsporditähe Kelly Sildaru uue põlvkonna kohuke.

