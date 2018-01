USA president Donald Trump pidas teisipäeval kongressi ees traditsioonilise kõne State of the Union, milles tegi ülevaate olukorrast riigis.

Trump teatas kohe alguses, et on sisse juhatanud „uue Ameerika hetke“, kirjutab BBC. President kutsus saalisviibijaid üles heitma kõrvale erimeelsused, et näidata üles ühtsustunnet. Ajakirjanikele teatas Trump, et ulatab demokraatidele koostöö tegemiseks avatud käe.

„Pole olnud paremat aega, et hakata elama Ameerika unelma väärset elu,“ ütles Trump tund ja kakskümmend minutit kestnud kõnes. "Ameeriklased on samuti unistajad," sõnas ta. Veel ütles president, et nõuab Guantanamo lahe avatuks jätmist ning et ta loobub Obama valitsusajal koostatud direktiivist, mis näeb ette vastuolulise vangla sulgemist.