Kevad toob Tallinna jazzituuled: neli live-kontserti, neli maailmaklassi jazzmuusikut koos tipptasemel saatebändiga.

Esmakordselt saab 5. ja 6. aprillil Nordea Kontserdimaja laval näha jazzimaailma tippartiste, kes elavad ja hingavad jazzirütmis. Ameerikast, Inglismaalt ja Jaapanist toovad kuumad rütmid eesti muusikanautlejateni Everette Harp, Peter White, Paul Taylor ja Keiko Matsui.

Nordea Kontserdimaja muudetakse new-orleansilikuks jazzimekaks, sest just N'awlinsiks kutsuvad seda jazzilembelist linna hellitavalt sealsed jazziartistid.

5. aprillil astuvad üles Everette Harp ja Peter White ning 6. aprillil on lava Paul Taylori ja Keiko Matsui päralt.

Everette Harp on Ameerikast pärit saksofonist, kelle stiilideks on jazz, blues ja gospel ning kes on tänaseks kaasalöönud enamal kui 25-l kuld, platinum ja multi-platinum plaadil. Ta hakkas saksofoni mängima juba 4-aastaselt. Everette on üks kaasaegse jazzi maailma tipp-saksofoniste.

Inglismaalt pärit ja paljude auhindadega pärjatud smooth-jazzi ja jazz-fusioni kitarrist Peter White on eelkõige tuntud tänu 20-aastasele koostööle Al Stewartiga. Peter White´il on anne mängida väga erinevaid stiile erinevate instrumentidega. Näiteks Al Stewartiga mängis Peter White nii klaverit kui kitarri. Lisaks mängib ta klaverit ja akordionit. White’i enda kirjutatud albumi “Caravan of Dreams” müüdi üle 300 000 koopia.

Ameerika smooth-jazzi saksofonist Paul Taylor on oma karjääri algusest saadik hoidnud enda mahedat, kuid samas rütmilist ning elavat muusikastiili, töötades koos erinevate tipp urban jazzi ja R&B muusikutega.

Jaapani pianist ja muusikaprodutsent Keiko Matsui on spetsialiseerunud smooth-jazzile, jazz-fusionile ja nüüdisaja muusikale. Keiko on üks dünaamilisemaid ja olulisemaid artiste instrumentaalses muusikas, kelle muusika on võimas ja introspektiivne, sulandades endas mõlemat – nii lääne- kui idamaade muusikalisi mõjutusi. Tema album Deep Blue troonis Billboardi kaasaegse jazzi tabeleid kolmel järjestikusel nädalal olles esimene Jaapanist pärit artist, kellel see on õnnestunud.



Kontsertide piletid on müügil Piletilevis