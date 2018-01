Siseminister Andres Anvelt (pildil) peab selgitama Riigikogu Vabaerakonna fraktsioonile, mis maksab maade täiendav väljaostmine idapiiril ja millist kahju ja ebamugavusi tekitab omanikele see, et maa ostetakse valja mitmes jaos 10 meetri laiuste lõikude kaupa.

Riigikogulaste teatel on avalikuks tulnud siseministeeriumi soov laiendada idapiiri väljaehitamiseks vajaliku piiririba veel 10 meetri ulatuses ja alustada uut maade väljaostmist omanikelt.Põhjendus , et aeg on edasi läinud ning 1994. aastal aluseks võetud piiririba laius ei vasta praegustele oludele, võib olla küll õige, kuid täiesti arusaamatuks jääb, miks seda taibatakse alles nüüd ja mitte kolm aastat tagasi, kui piirivööndi rajamine algas, teatavad arupärijad siseministrile. Kuna sellekohane teade on ootamatu, osutab suurele valearvestusele senises planeerimises ning seab piiriäärsed maaomanikud veel kord ebamugavasse olukorda, küsivad riigikogulased , mis on kaalukad põhjused täiendava maade väljaostmise teostamiseks, milliste analüüside alusel ja millal otsustati vajadus seda laiendada veel 10 meetri võrra. Kui palju on piiriäärsete maade väljaostmiseks seni raha kulutatud ja kui palju on kavas täiendavait kulutada.

"Millist kahju ja ebamugavusi tekitab piiriäärsete maade omanikele see, et maaostetakse välja mitmes jaos 10 meetri laiuste lõikude kaupa ja milliseks hindate sellega seoses riigi täiendavat halduskoormust - eraldi kulud märgistamisele, mõõdistamisele,ja kuidas mõjutab selline ,jupitamine omandiõigust," küsivad riigikogulased. "Kui probleem on seotud võimalike valehäiretega, mis tekivad piirivalvel seosesomanike tegevusega piirile lähedal asuval maal, siis miks ei leita olukorralahendamiseks paindlikumaid kokkuleppeid? Miks pole algusest peale maade riigileostmise ja sundvõõrndamise kõrval arutatud muid võimalikke lahendusi naguhoonestusõigus, servituut," teatavd nad.