Disneylandi seikluspargi külastajad said ehmatava üllatuse osaliseks, kui „Väikese merineitsi“ atraktsioon järsku peast ilma jäi. Filmi pahalane merenõid Ursula laulis parasjagu külastajatele, kui tema pea otsast kukkus ja juhtmete küljes rippuma jäi. Loodetavasti tegid tehnikud robot-Ursula peagi korda.

Friend: Did you see what happened to Ursula's head?



Me: Poor unfortunate soul #Disney pic.twitter.com/Fr6QCK0rZx