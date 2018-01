Sotsiaalmeedias tekitas palju vastukaja tuntud loomakaitsja Heiki Valneri postitus, milles ta süüdistas DJ Kermo Herti naabri koera terroriseerimises. Hert selgitas Õhtulehele juhtunu tagamaid ja avaldas kahetsust oma käitumise pärast.

"Esiteks palun ma loomulikult vabandust, et kaotasin pärast aastaid kestnud pinget lõpuks närvid ja loopisin naabrite Sipsikut lumepalliga. Nii loomadega ei käituta, olen seda kahetsenud ka politsei ees ja saanud selle eest karistada. Mul on hea meel, et Sipsikuga on kõik hästi," sõnas Hert.

"Teiseks on mul kahju, et see aastaid tagasi alanud kahe naabri vaheline tüli on jõudnud nüüd otsaga üleriigilisse meediasse. Aga kui see aitab leida probleemile lahendust, siis tulge appi ja lahendame umbsõlme koos ära. Nimelt on probleem selles, et ma käin tööl öisel ajal, mistõttu ainukene võimalus magada ja puhata on päeval. Paraku on raske magada, kui akna taga haugub vahetpidamata üks armas koer," selgitas ta.