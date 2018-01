“Ma puhkasin vahepeal, tõesti ma tundsin, et aasta on olnud päris kõva rabamine. Ma puhkasin spordist, nüüd hakkan aga jälle pihta,” rääkis Tamm.

Ikka rõõmsa näoga Raivo E. Tamm on spordirajal tagasi ning läbis Tartu Ülikooli kliinikumis koormustesti. Näitleja käis hiljuti Ameerikas reisimas ning on taas täis tegemislusti.

Eelmisel aastal läbitud kolme triatloniga mehe isu täis ei saanud.

“Ma tahtsin olla jätkuvalt selles karussellis sees, mitte ainult see kehakoormus, vaid kõik ka need võistlused, mis nüüd uuesti ees terendamas on. Ma tundsin, et ma tahan seda kõike jätkata, see on väga meeldiv teekond terve see aasta ja ma tahan seda jätkata. Ma ei näe ühtegi põhjust, miks ma peaks selle kõik pooleli jätma,” sõnas Tamm.

Sel aastal on Tamm taas osa võtmas Otepää pooltraitlonist ning augustis juba Tallinnas toimuvast täispikast triatlonist.

Tamm on kursis, et väga paljud on mures tema tervise pärast ning on veendunud, et mees teeb omale liiga. Ta tänab muretsemast, kuid arvab, et enda liigutamine on kindlasti parem, kui seda mitte teha.

“Ma oma loomu poolest olen selline muretseja ja küllaltki alalhoidlik inimene, ma ei jookse ennast pildituks kuskil trennis. Kui ma tunnen, et mul on halb, annan ma sellest kohe oma päevikus teada ja kohe on jälle uus arstikülastus ja kontroll. Kõik käib mõistusega, mul ei ole vaja kellelegi ära teha või kedagi võita, peale iseenda," nentis ta.