Alles möödunud nädala reedel kirjutas Õhtuleht, et Telia esinduste sulgemine Põlvas ja Valgas ajas kliendid marru. Samas kõlas kuluaarides, et kohaliku rahva ja poliitikute äge vastuseis võib panna mobiilsideoperaatori meelt muutma.

Eile hommikul teataski Telia pressiesindaja Raigo Neudorf, et ettevõte otsustas jätta Põlva ja Valga esinduse praegu avatuks ja need jätkavad tööd seni, kuni leitakse sobiv partnerlahendus Telia kohaloleku säilitamiseks mõlemas piirkonnas. Rõõmussõnum tuli viimasel hetkel, sest Valga esindus pidi suletama 30ndal ja Põlva oma 31. jaanuaril. „Kohalik kogukond andis meile tugeva signaali, et Telia kohalolek Põlvas ja Valgas on oluline. Suhe ja koostöö kohalike kogukondadega on meile oluline ja otsime praegu aktiivselt partnereid, kellega koostöös saaksime Telia esindatuse nii Põlvas kui ka Valgas säilitada edaspidigi. Kuni uue lahenduse leidmiseni väheneb mõningal määral esinduste lahtiolekuaeg,“ ütles Telia Eesti ärikliendiüksuse direktor Tarmo Kärsna. Tema kinnitusel otsitakse praegu partnerit või partnereid, kellega koostöös saaks Telia endiselt regiooni kohale jääda. Täpsed lahendused on veel lahtised, kaalutakse eri võimalusi ja koostöömudeleid.

Möödunud nädala neljapäeval oli Telia Põlva esinduses palju kliente ja Õhtulehelt lausa paluti, et leht rahva eest seisaks. Ka Põlva valla volikogu esimees Igor Taro tõdes, et alati kui ta on esinduses käinud, on seal ka väike järjekord olnud. Valga esinduse sulgemise korral peaksid aga Telia piirilinna kliendid abi järele sõitma 85 kilomeetri kaugusele Tartusse.