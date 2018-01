Akadeemia enda veebilehe andmetel, tuleneb üks lugu, mis Oscaritega seotud, Margaret Herrickilt, akadeemia raamatukoguhoidjalt (ja hilisemalt tegevdirektorilt). Nähes üht skulptuuri, mis kujutas filmirulli peal seisvat rüütlit, kel käes mõõk, meenutas see talle tema onu Oscarit ja võib eeldada, et nimi tuleneb sellest.

Ameerika Filmikunsti ja- teaduste akadeemia tunnustab igal aastal silmapaistvaid filmiloojaid. Sellega käib kaasas melu, kõned, uhked kostüümid, aga muidugi ka auhinnad ehk Oscarid ise. Kuid kust see nimi tuli ja kes on see inspireeriv Oscar?

Teise kõlaka järgi nimetas näitlejanna Bette Davis kujukese enda esimese abikaasa, Harmon Oscar Nelsoni järgi (see lugu tuleneb 1955. aasta intervjuust filmilooja ja ajaloolase Allan R Ellenbergeri sõnul).

“Ma olen kindel, et ma olin esimene, kes kujukesele nime andis, pärast seda, kui ma selle filmi eest Dangerous 1935. aastal sain. Ma olin abielus tol ajal Harmon O Nelson juunioriga. Pikka aega ma ei teadnud, mis ta keskmine nimi on. Ühel päeval sain ma teada, et see on Oscar ning see tundus väga sobilik nimi akadeemia kujukesele,” rääkis Davis.

Kuuldes, et kuju nime tausta kohta leidus ka teisi versioone, nentis ta, et see kõik toimus nii kaua aega tagasi, et kindlalt ei saagi seda teada. Seega tundub, et see filmimaailma ajalooga seotud seik jääbki igaveseks müsteeriumiks.