Endine riigikogu liige Annely Akkermann teatas sotsiaalmeedias, et tema teed Isamaa ja Res Publica Liiduga läksid lahku.

"Nüüd on ilmselt õige aeg panna siia üles teade, et astusin paar nädalat tagasi IRList välja. IRL ei ole enam täna see Isamaaliit, kuhu ma 16 aastat tagasi astusin," kirjutab Akkermann Facebookis.

"Ma ei tea, kuidas see juhtus, et IRL madalapalgaliste maksualandusest kasvatati välja põhimõtteliselt astmeline tulumaks, mille eest Kesk ja Sotsid aastaid võitlesid, isegi kui "küüru" loogilisuse ja õigluse üle võib arutleda," imetab Akkermann. "Ma ei tea, kuidas see juhtus, et IRL, kes varem toetas lihtsat ja arusaadavat maksusüsteemi, lõi süsteemi, millest madala ja keskmise palgaga inimene kuidagi aru ei saa ning mis kõigi eelduste kohaselt toob kaasa tulumaksu juurdemaksed 2019, mis ilmselgelt tekitavad probleeme sihtrühmale."