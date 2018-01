Teletäht Kim Kardashian tähistab kolmanda lapse saamist sotsiaalmeediasse alastipilte postitades, mis on üles ärritanud Briti saatejuhi Piers Morgani.

52-aastane Morgan on nimelt veendunud, et Kimi aeg peaks ammu läbi olema ja käskis 37-aastasel kaunitaril tissid peitu panna.

Morgan sajatas, et maailmas muutub palju asju, kuid üks jääb samaks: "Sa saad kolmanda lapse, oled hilistes kolmekümnendates, kuid asjad ei muutu."

"Miss Kardashiani aeg peaks täis olema. Tal on tissid ja ta ütleb, et vaata mind, mind ka. Ma ei tea, mida see sellele liikumisele juurde annab. Ainus asi, mis liigub, on tema rinnad. Samas on see rahustav, et mõned asjad ei muutu," nöökis Morgan.

Ajalugu on näidanud, et kriitika Kimi ei kõiguta. Kui, siis saab peagi näha veelgi rohkem alastipilte!

