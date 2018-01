Arvestades vana tõde, et riiki ei saa juhtida reitingute järgi, pole Jüri Ratase valitsusele suurt midagi ette heita. Pigem vastupidi – kõike seda, mida Keskerakond praeguse võimuliidu juhtparteina on pikkade aastate jooksul lubanud, kuid mida koalitsioonides vähemusosalisena polnud võimalik käiku anda, on nüüd asutud seda suurema hooga ellu viima.

Opositsiooni töö on küll võimulolijate kritiseerimine, kui valijate petmises pole Keskerakonda praegu võimalik süüdistada. Peaministriparteile ei saa ka kõige tulihingelisemad kriitikud varasemate lubaduste söömist ette heita, sest isegi pärast võimuvahetust ja uuenenud Keskerakonna sündi hoiab partei sama kurssi, mida pikki aastaid varemgi.

Elu ise peab andma vastuse, kas astmeline tulumaks on tulnud selleks, et jääda. Et uus tulumaksusüsteem pole keerukuse tõttu pälvinud rahva üldist heakskiitu, on mõneti loomulik. Tibusid loetakse sügisel ja nii on ka uue maksusüsteemi kasutegurist mõtet rääkida aasta pärast, kui igaüks saab maksuametile esitatavate andmete põhjal veenduda, kui palju ta on tulumaksuvaba miinimumi tõusuga võitnud või kaotanud.