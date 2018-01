Pakistanis pärit 34-aastane Al-Imran Ali läks kohtumispaika last ootama koos kotitäie burgeritega ja kondoomiga, vahendab The Sun.

Mees oli uurinud, et kas tüdrukul on peigmees. Samuti oli ta nõudnud enne kohtumist lapsest fotosid. Kohtumise päevaks esitas ta lapsele aga soovi, et too tuleks kohale ilma aluspesuta.

Ali tunnistas kohtus oma süü üles, misjärel mõisteti kohtus talle 10 kuud vangistust. Pärast vabanemist tuleb mehel oma teo tõttu kolida tagasi oma kodumaale.