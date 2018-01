Internetis kulutulena leviv video "Shower Rat" ehk "Duširott" on topelteksitav: tegemist pole rotiga ja loomake kindlasti ei võta dušši.

Peruus filmitud videoklipis saab näha, kuidas üks rotisarnane näriline on sisse seebitatud ja loomake peseb end uskumatult inimlike liigutustega, kirjutab Newsweek. Tegelikkus on julm: ehkki inimese kombel käituvat "rotti" võib olla huvitav vaadata, et toimu videos mingit dušitamist.

Esiteks ei vaja rotid seepi. Loomaarmastajad on videos nähtud närilise pärast väga mures, sest rotid puhastavad end lakkudes ja see tähendab, et ta sööb seda endale ka sisse. Pealegi on rott ainult sisse seebitatud ja ei paista, et seda seepi keegi maha loputaks.