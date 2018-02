Igal neljapäeval kell 18 kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind!“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuht Anu Saagimi seekordseks külaliseks on publitsist, lektor, raadioajakirjanik, toimetaja ja alternatiivsete liikumiste aktivist Peeter Liiv.

Peeter Liiv on õppinud teoloogiat ja tegelenud hatha-jooga, transtsendentaalse meditatsiooni, Silva meelekontrolli meetodi, vabastava hingamise ja palju muuga. Ta on MTÜ Eesti Skeptik poolt välja antava Umbluu preemia nominent 2011, "pikaajalise umbluupõllu kündmise eest".

Liiv on olnud ühingu Teadus lektor (tervisealased- ja ökoloogiaalased loengud). Viimastel aastatel on ta andnud maailmavaateõpetust Tallinna Rahvaülikoolis. Ta oli aastatel 1990–1995 ilmunud ajalehe "Päikese tuul" toimetaja ja aastatel 2001–2004 ilmunud samanimelise ajakirja toimetaja. Praegu on ta kirjastuse Silmapiir direktor. Liiv on ka Klassikaraadio saatejuht (saated "Traditsiooni tarkus" ja "Roheline saade"). Liiv on osalenud tervise liikumises klubis Tervis ja Eesti Rohelises Liikumises ning olnud New Age'i propageerija.