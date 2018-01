Umbes 17 000 inimese juhiloa kehtivus peatus mullu detsembris, kuna neil pole kehtivat tervisetõendit.

Perearsti väljastatav tervisetõendi kehtivus on üldjuhul kuni kümme aastat, mistõttu on paljud autojuhid arvamusel, et ka tervisetõend kehtib sama kaua. Paraku paljudel juhtudel nii juhiluba kui tervisetõend ei aegu ühel ja samal ajal.

Maanteeameti eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa selgitab, et kui tervisetõendi kehtivus saab läbi enne juhilubade kehtivust, siis juhtimisõigus peatub, mis hetkel on tuhandete autojuhtide puhul ka rakendatud.