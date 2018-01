Türgi lennuväge süüdistatakse Süürias kurdide kontrolli all olevatel maa-aladel tsiviilisikute surmades ning vanade templite hävitamises. BBC vahendab, et kodusõja algusest saati on hävinud suur arv hindamatu ajaloolise väärtusega muistisi.

Nii Süüria valitsus kui ka valitsusest sõltumatu inimõiguste organisatsioon kinnitavad, et Türgi õhurünnakutes sai nädalavahetusel tugevalt kannatada Ain Dara tempel. Pühamu asub Afrini piirkonnas, mis on hetkel kurdi võitlejate kontrolli all. Muistne aramealaste tempel ehitati esimesel sajandil e.m.a.

Suurbritannia heategevusorganisatsioon Süüria Inimõiguste Vaatlejad (Syrian Observatory of Human Rights) kinnitab, et tempel on saanud tõsiselt kahjustada. Hävinenud on basaldist raiutud lõvikujud ning keset templit haigutab suur auk.