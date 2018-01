Peterburi tee ääres kõrguvad juba mõnda aega suured tähed ja numbrid EV 100. Sinimustvalge loosung on kinnitatud suurtele tellingutele.

Selgub, et tähed on tellingutele üles seadnud Saksa firma Layher Baltikumi esindus, kes valmistabki muuhulgas tellinguid. Firma pani tähed üles oma raha eest eesmärgiga uutele tellingutele reklaami teha. Layher Baltikumi Eesti esinduse juht Dmitri Kalinin rääkis Õhtulehele, et lihtsalt reklaami teha on igav, aga EV 100 püüab igal juhul rohkem tähelepanu.

Firma on Leedus samuti analoogse reklaami üles seadnud. Seal ilutseb tellingutel kiri "laisve" ehk "vabadus". Kalinini sõnul mõtlesid nad alguses ka Eestis tellingutele "vabadus" kirjutada, kuid leidsid siis, et EV 100 on hetkel populaarsem.

Just Peterburi teele sai reklaam üles pandud seetõttu, et näiteks kesklinnas on raske leida nii suurt maalappi, kuhu sellised suured kaheksa meetri kõrgused ja 46 meetri pikkused tellingud ära mahuvad. EV 100 jääb Peterburi teele möödasõitjaid rõõmustama 15. märtsini.