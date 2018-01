Kesk-Aasias asuva Türkmenistani majandusolukord on keeruline ja nõuab uljaid samme. Nii näiteks peab iga korravalvur täitma trahviplaani.

Senini tuli suurem osa riigieelarverahast gaasiekspordist, kuid gaasihind on järsult langenud. Peale selle saadetakse palju gaasi Hiina rahvavabariiki võlgade katteks. Türkmenistani opositsioonitegelane Farid Tuhbatullin ennustab, et praegusest seisust ei tule riik välja veel järgmise kümne aasta jooksul, sest hiinlased suutsid türkmeenid lohku tõmmata. „President Gurbangulõ Berdõmuhamedov on surutud nurka,” rääkis mees. „Uppuja haarab õlekõrrestki ja maksud ongi selleks õlekõrreks, sest ainuüksi trahvidega kassat ei täida. Aga inimeste eluprobleemid süvenevad.” Tuhbatullin avaldas kahetsust, et kübemehaaval kogutud raha raisatakse hiljem mõne luksusliku golfiklubi või mittevajaliku hotelli ehitamiseks.

Võimud leiutavad pidevalt uusi viise, kuidas saada inimestelt kätte võimalikult palju raha, et täita sellega riigikassat, mis on väga kehvas seisukorras. Varem jahiti naisi, kes viibisid kohvikus ilma meesterahvast saatjata. Neid nimetati prostituutideks ja kohustati maksma rahatrahvi. Naistejaht on pärast välismeedias avalikustamist peaaegu lõppenud.