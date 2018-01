Isamaa ja Res Publica Liidu esimees Helir-Valdor Seeder ütles ERR-i uudsteportaalile, et tuleks aidata eelkõige neid pensionäre, kes vähem pensioni saavad. "Kindlasti ei peaks seda mehhaaniliselt kõigile ühetaoliselt tõstma," märkis Seeder.

"See, kuidas Eesti madalaid pensione oleks võimalik tõsta jätkusuutlikult ja kuidas leida alaline katteallikas sellele, see ei ole ainult teema järgmiste riigikogu valimiste kontekstis, vaid põhimõtteliselt vajalik läbi arutada," lisas Seeder.

"Eriti nende pensionäride osa, kes ei võitnud midagi ka tulumaksu reformist, kes saavad siin 300-400 eurot pensioni, siis kuidas nende heaolu parandada ja tõsta, see väärib kindlasti arutelu. Aga seda ei tohiks teha sellises vormis, et tõstame pensioneid, aga ei aruta sisuliselt, ega püüa leida lahendusi, et kust see raha siis tuleb," ütles ta veel.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles eelmisel teisipäeval Haapsalus Lääne Elule, et partei valmistab praegu ette 2019. aasta riigikogu valimiste programmi, milles senisest rohkem pööratakse tähelepanu pensionäridele. Korb märkis, et Keskerakond lubab teoks teha erakorralise pensionitõusu. Selle suurus oleks Korbi sõnul umbes 100 eurot ja see saaks teoks 2019. või 2020. aastal.